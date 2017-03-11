Песков рассказал о контактах Кисляка с командой Клинтон

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Вашингтон не предоставил доказательств влияния России на исход президентских выборов в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN. Комментируя встречи посла Сергея Кисляка с окружением Дональда Трампа, он заметил, что это обычная работа дипломата. Встречался Кисляк и с людьми из команды Хиллари Клинтон.

Российский посол в США в период предвыборной кампании контактировал не только с членами окружения Дональда Трампа, но и его соперницы Хиллари Клинтон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN. При этом он подчеркнул, что общение дипломата с представителями команд обоих кандидатов не выходило за рамки его должностных полномочий.

"Это его работа. Он говорил о двусторонних отношениях, о том, что происходит в США, чтобы у нас было более предметное представление в Москве. Этим занимается каждый посол России в любой стране, и этим занимается каждый посол США за рубежом, включая в Москве. Чем больше посол беседует с людьми в стране своего пребывания, тем лучше он справляется со своей работой. Если вы присмотритесь к некоторым лицам, которые были связаны с Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании, то, вероятно, поймете, что у Кисляка было много встреч подобного рода. Но не было встреч, касавшихся выборов, выборного процесса", - сказал Песков.

Представитель Кремля также отверг претензии во вмешательстве Москвы в американские выборы.

"Мы не знаем причины того, почему это говорится. Мы не видели каких-либо доказательств, и мы не слышали что-либо заслуживающее доверия", - подчеркнул Песков.

Опубликованную часть доклада одной из спецслужб США о влиянии Москвы на американские выборы он назвал документом "невысокого уровня качества в том смысле, что стоит ли ему доверять".

Фрагмент интервью Дмитрия Пескова приурочен к выходу на CNN документального фильма "Самый могущественный человек в мире", посвященного Владимиру Путину. Он выйдет в эфир в понедельник.