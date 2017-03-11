Гражданку Китая тяжело ранили ножом в Москве
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Столичная полиция ищет злоумышленника, который нанес ножевые ранения гражданке Китая на Бережковской набережной. Женщина госпитализирована. По данным СМИ, пострадавшая преподает китайский язык в одном из столичных вузов.
В Москве тяжело ранили гражданку Китая. Инцидент произошел на Бережковской набережной, пишет РИАМО со ссылкой на столичное МВД.
Злоумышленник ударил женщину ножом, после чего скрылся. Пострадавшая доставлена в одну из столичных больниц.
По факту случившегося проводится проверка. Сообщается, что гражданка Китая преподавала китайский язык в университете Москвы.