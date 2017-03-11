Тело мужчины с перерезанным горлом нашли в Новой Москве

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В Новой Москве задержан подозреваемый в убийстве жителя поселения Щаповское. Тело мужчины с перерезанными горлом было обнаружено в субботу утром рядом с квартирой в одном из домов.

Тело мужчины с перерезанным горлом нашли в поселении Щаповское в Новой Москве. Об этом говорится в сообщении московского управления СКР, поступившем в редакцию TVC.RU.

По данным ведомства, тело 37-летнего мужчины с колото-резанными ранами шеи нашли рядом с квартирой в одном из жилых домов поселения. От полученных ранений он скончался на месте.

Подозреваемый уже задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье "Убийство".

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