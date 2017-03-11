В ЛНР пожаловались на прекращение подачи воды с Украины

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Украина без предупреждения прекратила подачу воды в ЛНР с западной фильтровальной станции. По данным компании "Лугансквода", это могло произойти из-за аварии на магистральном водоводе, но официального подтверждения этой информации нет.

Украины прекратила подачу воды на территории Луганской народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Лугансквода". Киев сделал это без официального предупреждения.

Отключение произошло в три часа ночи. Без воды осталась станция, обеспечивающая водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит.

В "Лугансквода" отметили, что прекращение воды могло произойти из-за аварии на магистральном водоводе. Однако официальных документов, подтверждающих данную информацию, нет.

Украинская сторона пообещала восстановить подачу воды к воскресенью.

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