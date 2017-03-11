Ресин проинспектировал ход строительства храма в Южном Бутове

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Советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин провел инспекцию хода строительства храма в честь Святого праведного воина Федора Ушакова. Сейчас там ведется внутренняя отделка.

На юго-западе Москвы завершается строительство храма в честь Святого праведного воина Федора Ушакова. Уже установлен и освящён главный купол, всего их будет пять. Сейчас ведётся внутренняя отделка церкви, передает "ТВ Центр".

Параллельно благоустраивается прилегающая территория. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Он провёл на объекте выездное совещание. Также Ресин посетил ещё несколько церквей в Юго-западном округе.

