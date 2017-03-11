Теги: Москва госдума жилье

Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы внесли в Госдуму‍. Документ регулирует порядок сноса в столице ветхих пятиэтажек и расселение их жителей в новые дома.

В Государственную думу внесен законопроект об условиях переселения жильцов сносимых в столице хрущевок. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Власти должны предоставить москвичам квартиры не меньшей площади. Разработчики закона подчеркивают - новое жилье будет отвечать всем современным требованиям. Строить дома планируется из монолита или панельных конструкций. Вокруг зданий обязательно проведут озеленение территории.

Согласно проекту реновации жилищного фонда в Москве, больше полутора миллионов человек переедут в новые квартиры.