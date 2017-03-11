Автомобиль протаранил ворота управления МВД в Видном
Теги: полиция Происшествие подмосковье
Ворота управления МВД по Ленинскому районе протаранили на машине. Инцидент произошел минувшей ночью.
Легковой автомобиль минувшей ночью протаранил ворота управления МВД по Ленинскому району Подмосковья в городе Видное. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, водитель Kia Rio не справился с управлением и врезался в ограждение. Никто не пострадал.
По факту случившегося проводится проверка.
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