Автомобиль протаранил ворота управления МВД в Видном

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Ворота управления МВД по Ленинскому районе протаранили на машине. Инцидент произошел минувшей ночью.

Легковой автомобиль минувшей ночью протаранил ворота управления МВД по Ленинскому району Подмосковья в городе Видное. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, водитель Kia Rio не справился с управлением и врезался в ограждение. Никто не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка.

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