Двойной теракт в Дамаске унес жизни 40 человек

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Террористы-смертники устроили двойной теракт в районе Баб Мусалла в Дамаске. По предварительным данным, погибли не менее 40 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из группировок.

40 человек погибли и более ста получили ранения в результате двойного теракта в Дамаске. Взрывы прогремели около шиитского кладбища, передает "ТВ Центр".

Сообщается, что одно из устройств привёл в действие смертник. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из группировок.

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