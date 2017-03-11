Нидерланды не пустили в страну главу МИД Турции

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Нидерланды не разрешили самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу посадку в аэропорту Роттердама, где он планировал выступить на митинге. Власти страны посчитали акцию угрозой общественной безопасности. В ответ президент Турции обвинил власти Нидерландов в фашизме и назвал "нацистскими последышами".

Власти Нидерландов отказали во въезде в страну министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Его самолет должен был приземлиться в Роттердаме, где дипломат планировал выступить на митинге. Власти посчитали, что эта акция представляет угрозу общественной безопасности. Сам митинг посвящен конституционному референдуму в Турции, запланированному на апрель.

Ранее Чавушоглу, предвидя запрет на въезд в Нидерланды, угрожал ввести санкции против страны.

Комментируя решение официального Амстердама, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал власти Нидерландов фашистами и "нацистскими последышами" (цитата по ТАСС). Кроме того, он пригрозил зеркально ответить на действия в отношении Чавушоглу.

"Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах. Давите, сколько хотите, растите и кормите террористов в своей стране. Все это в итоге ударит по вам", - заявил Эрдоган на митинге в Стамбуле. Слова турецкого президента публикует Anadolu.

Ранее протурецкие митинги запрещали в Германии. Эти действия Берлина привели к ухудшению отношений с Анкарой.