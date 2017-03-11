Власти Малайзии не знают, что делать с телом Ким Чен Нама

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Тело убитого брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может быть захоронено на территории Малайзии, сообщают СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны. Это произойдет, если никто из родственников Ким Чен Нама не заберет его тело из морга.

Власти Малайзии допустили возможность захоронения на территории страны тела убитого в аэропорту Куала-Кумпура Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает сингапурский телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на министра здравоохранения Малайзии Хилми Яхая.

По его словам, тело будет захоронено, если никто из родственников не изъявит желания забрать его из морга. При этом законы Малайзии обязывают выдать тело родственникам, но не устанавливает временные ограничения по хранению.

"Учитывая резонанс дела, необходимо время, чтобы принять решение", - добавил министр.

Ким Чен Нам был убит в Куала-Лумпуре 13 февраля. Смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. Власти КНДР официально не признали смерть брата Ким Чен Ына, продолжая утверждать, что в Малайзии скончался гражданин Северной Кореи Ким Чхоль, а причиной смерти стал сердечный приступ, а не отравление.