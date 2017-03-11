На Ставрополье на ходу загорелся автобус с пассажирами
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В Ставропольском крае во время движения загорелся пассажирский автобус. В салоне находились 30 человек. Автобус полностью выгорел.
Пассажирский автобус загорелся во время движения в Ставропольском крае. В момент возгорания в салоне находились 30 пассажиров, передает ТАСС.
Инцидент произошел на трассе Астрахань – Элиста – Ставрополь. Автобус следовал по маршруту Нефтекумс – Москва. Водитель вовремя заметил пламя в моторном отсеке. Он попросил пассажиров покинуть салон.
Автобус полностью выгорел. Пассажиры не пострадали, но один из водителей получил ожоги, пытаясь сбить пламя.