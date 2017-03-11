Турция закрыла свои порты для паромов из Крыма

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Власти Турции закрыли порты для паромов из Турции. О причинах такого решения Анкары не сообщается.

Турция закрыли свои порты для приема паромов из Крыма. Об этом сообщил директор "Крымского морского агентства" Станислав Гвоздилов, пишет ТАСС.

По его словам, приостановка паромного сообщения длится уже вторую неделю. О причинах такого решения Анкары в Крыму ничего не знают.

Регулярное паромное регулярное паромное сообщение между портами Севастополь и турецкого Зонгулдак было восстановлено в октябре прошлого года.