Познер и Литвинова извинились за хамство в адрес инвалида

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Журналист Владимир Познер и режиссер Рената Литвинова извинились перед инвалидом Евгением Смирновым за критику его танцевального номера и некорретные высказывания в его адрес.

Рената Литвинова и Владимир Познер извинились перед участником программы-конкурса "Минута славы" с ограниченными возможностями Евгением Смирновым за свои некорректные высказывания в его адрес. Об этом сообщает ТАСС.

В одном из выпусков программы Смирнов выступал без одной ноги. Познер назвал его выступление "запрещенным приемом", а Литвинова использовала термин "человек-ампутант" и посоветовала ему пристегнуть вторую ногу, чтобы инвалидность "была не так очевидна".

Слова журналиста и режиссера вызвали шквал негодования в интернете. Многие деятели культуры осудили Познера и Литвинову за некорректные высказывания в адрес человека с ограниченными физическими возможностями.

"Я хочу принести свои извинения. Не за то, что я сказал, а за то, что я сказал так, что не был понят правильно", - извинился Владимир Познер.

В свою очередь Рената Литвинова заявила, что не хотела обидеть участника словом и поэтому "применила медицинский термин".

"Все почему-то в первую очередь видят вас вот такого, а я вас видела как талантливого человека, который делал свой танец", - так она объяснила свой совет "пристегнуть ногу".

Смирнов выслушал извинения Познера и Литвиновой, но от дальнейшего участия в шоу отказался.