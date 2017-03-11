Россия и Египет согласовали протокол по авиабезопасности

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Москва и Анкара согласовали протокол по авиабезопасности, который предусматривает российские специалисты будут проверять египетские аэропорты. Пока стороны не согласовали дату подписания документа.

Россия и Египет согласовали проект протокола о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов. По его словам, Москве и Каиру осталось лишь определить дату его подписания.

"Просто не обозначила пока дату, место и время для подписания этого соглашения. А так все вопросы согласованы", - приводит слова главы Минтранса агентство "Интерфакс".

Ранее проект протокола был одобрен российским правительством. Согласно документу, специалисты из России будут проверять технические средства досмотра в аэропортах Египта, а также оценивать эффективность мероприятий по обеспечению авиабезопасности с применением тест-предметов в сотрудничестве с местными органами безопасности.

Авиасообщение между Россией и Египтом было закрыто в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург лайнера находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Случившееся признано терактом.