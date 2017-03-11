В Нидерландах сочли безумием сравнение с нацистами

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Нидерланды считают чрезмерной реакцию Анкары на запрет на въезд в страну министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. По словам премьер-министра королевства Марка Рютте, сравнение Реджепом Эрдоганом властей Нидерландов с нацистами является "безумным", которое переходит все границы.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает безумием сравнение президентом Турции Реджепом Эрдоганом властей королевства с нацистами и фашистами. По его словам, в Амстердаме понимают, что турецкая сторона рассержена, но подобные заявления "переходят все границы". Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее Реджеп Эрдоган, комментируя запрет на въезд в Нидерланды главе турецкого МИД Мевлюту Чавушогу, заявил, что власти королевства являются фашистами и "нацистскими последышами". Он также пригрозил Амстердаму ответными мерами.

Чавушоглу должен был в Роттердаме принять участие в митинге, посвященному конституционному референдуму в Турции. Однако в Нидерландов посчитали акцию угрозой общественной безопасности и отменили ее.