Задержанный в ЛНР диверсант назвал имя убийцы Моторолы

Теги: Украина допрос донбасс

К убийству известного ополченца Донбасса Арсения Павлова может быть причастен некий командир разведки одного из подразделений украинской армии майор Балов. Об этом заявил украинский диверсант Иван Деев, задержанный в Луганской народной республике.

Украинский диверсант, задержанный в Луганской народной республике, назвал имя предполагаемого убийцы командира ополченцев Арсения Павлова, известного как Моторола. Как заявил на допросе военнослужащий Иван Деев, убийство совершил начальник разведки одного из подразделений украинской армии некто майор Балов.

"Могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело", - сказал диверсант.

Иван Деева и еще один диверсант Сергей Иванчук были задержаны еще в начале февраля. Накануне власти ЛНР опубликовали видео допроса обоих.

Арсений Павлов был взорван в лифте собственного дома в Донецке 16 октября 2016 года.

Читайте также:

По делу об убийстве Моторолы задержали шесть человек

Глава ДНР назвал имена убийц Моторолы

В Донецке с почестями похоронили командира ополчения Моторолу