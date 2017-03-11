В Донбассе 12-летний школьник подорвался на гранате

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12-летний школьник погиб в результате взрыва гранаты в городе Угледар в Донецкой области. По данным местной полиции, она взорвалась в руках у ребенка.

В городе Угледар школьник погиб в результате взрыва гранаты.

Как сообщили в полиции Донецкой области Украины, взрыв произошел на улице 30 лет Победы. Граната разорвалась в руках у ребенка.

На месте происшествия в настоящее время работает полиция, район оцеплен. Отмечается, что школьник возвращался домой с занятий.

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