В Донбассе 12-летний школьник подорвался на гранате
12-летний школьник погиб в результате взрыва гранаты в городе Угледар в Донецкой области. По данным местной полиции, она взорвалась в руках у ребенка.
В городе Угледар школьник погиб в результате взрыва гранаты.
Как сообщили в полиции Донецкой области Украины, взрыв произошел на улице 30 лет Победы. Граната разорвалась в руках у ребенка.
На месте происшествия в настоящее время работает полиция, район оцеплен. Отмечается, что школьник возвращался домой с занятий.
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