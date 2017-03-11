Чавушоглу обвинил Нидерланды в фашизме по отношению к Турции

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Поступок властей Нидерландов, не пустивших в страну главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, не останется без ответа. Об этом заявил сам министр, находясь уже в Стамбуле. По его словам, Амстердам совершил фашистский шаг по отношению ко всей Турции.

Запрет на въезд в Нидерланды главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу не останется без ответа. Об этом он сам заявил, находясь в Стамбуле, сообщает издание Anadolu.

"Без ответа это не останется. Мы отреагируем как требуется", - заявил Чавушоглу.

По его словам, власти Нидерландов совершили фашистский шаг не только против него лично, но и против всей Турции.

Ранее с похожими заявлениями выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Власти королевства он назвал фашистами и последователями нацизма, пообещав запретить въезд в страну голландским дипломатам. В Амстердаме реакцию Эрдогана назвали безумием.

В субботу Мевлют Чавушоглу должен был выступить в Роттердаме на митинге, посвященном конституционной реформе в Турции. В Нидерландах посчитали эту акцию угрозой общественной безопасности, и запретили въезд в страну Чавушоглу. Сам митинг был отменен.