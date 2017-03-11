Неизвестный проник на территорию Белого дома

Теги: В мире сша трамп

Неизвестный в пятницу вечером по местному времени проник на территорию Белого дома в Вашингтоне. При себе у него был рюкзак. В самом здании в это время находился Дональд Трамп.

Неизвестный мужчина проник на территорию Белого дома, где в тот момент находился президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

При себе у него был рюкзак, однако ничего подозрительного в нем полиция не обнаружила. О мотивах нарушителя не сообщается.

После инцидента территория Белого дома была тщательно проверена.