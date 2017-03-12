Осужденная за SMS о военной технике Оксана Севастиди вышла на свободу

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Осужденная за SMS о передвижении военной техники в 2008 году в Сочи Оксана Севастиди покинула СИЗО "Лефортово" в Москве. Из здания следственного изолятора она вышла в 9:53. Указ о ее помиловании ранее на этой неделе подписал президент Владимир Путин.

Осужденная на семь лет за отправку SMS о перемещении военной техники в Сочи в 2008 году Оксана Севастиди вышла на свободу. Она покинула здание СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Севастиди Евгения Смирнова.

"Оксана только что вышла из СИЗО. Сейчас мы решим, куда отправимся", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 7 марта подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди, которую осудили за отправку в 2008 году SMS-сообщения в Грузию. Глава государства, согласно документу, руководствовался "принципами гуманности".

Об истории Оксаны Севастиди Путин узнал в декабре 2016 года во время своей ежегодной пресс-конференции. Президент счел, что россиянка осуждена неоправданно жестоко. Он отметил, что не знает подробностей этого дела, однако пообещал "посмотреть на суть претензий".

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