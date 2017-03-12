В Москве грабители отобрали у безработного внедорожник Mercedes

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На востоке Москвы трое неизвестных напали на мужчину, отобрали у него ключи и документы от внедорожника Mercedes и скрылись на его автомобиле. Материальный ущерб составил около 2,3 миллиона рублей. Полиция проводит проверку по данному факту.

На востоке Москвы трое неизвестных отобрали у мужчины сумку с документами и ключами от внедорожника Mercedes и на нем скрылись. Инцидент произошел на Открытом шоссе. Неработающий мужчина 1986 года рождения обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД столицы.

"Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что в подъезде №6 трое неизвестных, угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, открыто похитили сумку с документами и ключами на автомобиль марки Mercedes-Benz GLS 350, после чего на данной машине скрылись. Материальный ущерб составил около 2,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по данному факту.

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