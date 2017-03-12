Высланная из Нидерландов турецкий министр вылетела в Стамбул

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Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетуль Сайян Кайя вылетела из Германии в Стамбул. Накануне она была выслана из Нидерландов, когда пыталась попасть в турецкое генконсульство в Роттердаме. Также в субботу в Нидерланды не пустили самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетуль Сайян Кайя вылетела в Стамбул. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ. Накануне министра выслали из Нидерландов.

Сайян Кайя вылетела в Турцию из Германии. Она села на борт частного самолета, предоставленного министру по делам молодежи и спорта Акифу Чагатаю Кылыджу, который принимал в ФРГ участие в нескольких мероприятиях.

В субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу должен был выступить в Роттердаме на митинге, посвященном конституционной реформе в Турции. В Нидерландах посчитали эту акцию угрозой общественной безопасности, и не дали самолету с премьером приземлиться на своей территории.

Министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетуль Сайян Кайя попала на территорию Нидерландов наземным транспортом из Германии. Она пыталась попасть в генконсульство Турции в Роттердаме, однако была выслана из страны.

Президент Реджеп Эрдоган и глава МИД Чавушоглу обвинили власти Нидерландов в фашизме. Глава турецкого правительства пообещал, что поступок Голландии не останется без ответа.

На фоне дипломатического скандала у консульства Турции в Роттердаме вспыхнули массовые протесты, переросшие в столкновения с полицией. Собравшихся у турецкого консульства просили разойтись. После категорического отказа полиции пришлось применить водометы. По данным властей Роттердама, массовых столкновений и кровопролития избежать удалось. Похожие акции произошли в Турции у дипломатических представительств Нидерландов в Стамбуле и Анкаре.

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