МЧС готовится к паводкам по всей России

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По всей России началась масштабная проверка готовности спецтехники к весенним паводкам. Около 10 тысяч населённых пунктов могут оказаться в зоне подтопления.

В Кемерове, где ещё лежит снег, начали расчищать русла водоёмов, сообщил "ТВ Центр". С дорог убирают поваленные деревья, разбивают лёд. В Оренбургской области службы переведены в режим повышенной готовности.

Внезапную проверку отрядов МЧС устроили и в Подмосковье. На полигон Ногинского спасательного центра доставили радиоуправляемые комплексы. Все они оснащены специальными датчиками, видеокамерами, тепловизорами и другими приборами.