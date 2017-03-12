В ходе беспорядков в Неаполе пострадали 34 человека

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Во время беспорядков в Неаполе пострадали 34 человека. Несколько сотен молодых людей вышли на улицы в знак протеста против приезда в город лидера консервативной партии "Лига Севера" Маттео Сальвини.

Левые и анархисты заранее предупредили власти о том, что намерены провести массовые акции, отметил "ТВ Центр". Однако к такому масштабу полиция оказалась не готова. Протестующие громили витрины, жгли автомобили, забрасывали сотрудников правопорядка петардами и камнями. Для разгона митингующих пришлось применить дубинки, слезоточивый газ и водомёты. Задержаны пять человек.

Оппозиционный лидер, несмотря на предостережение мэра Неаполя, всё-таки выступил перед сторонниками. Маттео Сальвини настаивает на непримиримой борьбе с местной мафией - каморрой, ограничении миграции и снятии антироссийских санкций.

"Когда я возглавлю правительство, я отменю санкции против России. С ней нужно возобновить диалог, работать и торговать. Если бы Путин не вмешался в ситуацию на Востоке, а мы по-прежнему ждали бы Ренци, Обаму и Меркель, то исламисты уже сейчас были бы здесь, в Неаполе. Я благодарю человека, который это предотвратил", - заявил оппозиционер.