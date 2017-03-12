В беспорядках в Батуми пострадали более 30 человек

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В Батуми более 30 человек пострадали в результате массовых беспорядков из-за полицейского произвола. Поводом для протестов послужил конфликт одного из местных водителей с сотрудником патрульной службы. Участники митинга бросали в стражей порядка камни, поджигали машины. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Главное управление внутренних дел Аджарии в Батуми оказался в осаде, сообщил "ТВ Центр". Несколько сотен демонстрантов, попытались взять его штурмом. Громили и переворачивали служебные машины.

Беспорядки в тихом курортном городе начались, когда полицейские задержали за нарушение правил дорожного движения одного из местных водителей. Очевидцы рассказали, что при этом инспекторы, оскорбили мужчину, накинули наручники. За него вступились другие водители и случайные прохожие. Завязалась потасовка. Шесть участников драки были задержаны и доставлены в полицейский участок. А уже примерно через час, возле управления собрались, по разным оценкам, от 800 до тысячи человек. Кто-то в толпе начал жечь покрышки, в полицейских полетели камни.

Не добившись освобождения задержанных и не сумев захватить здание полиции, разгневанные пикетчики громили и поджигали все, что попадалось им на пути. Стихийный митинг превратился в уличные беспорядки.

Ночью полиция пошла на уступки. Задержанных отпустили. Но демонстранты не унимались. В Батуми, срочно перебросили спецназ МВД. Бойцы спецподразделений, открыли огонь. Резиновыми пулями. Применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Во время столкновений пострадали и получили ранения более 30 человек. Среди них 15 полицейских.

В Батуми прибыл глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. По его словам, полиция задержала более 40 человек. Министр заявил, что в случае попытки организовать новые беспорядки, спецназ будет действовать также жестко.

"Подобный хаос или любые беспорядки на территории Грузии будут пресекаться адекватной силой. Хочу отметить, все лица, которые принимали участие в беспорядках, были их организаторами в Батуми, будут наказаны по всей строгости закона", - заявил министр.

Глава МВД, не исключил, что разбирательство повлечет и кадровые перестановки, возможно, намекая на санкции в отношении начальника патрульной полиции Батуми Малхаза Батиашвили. Его отставка – одно из главных требований митингующих. Местные водители считают, что с приходом Батиашвили полиция стала выписывать нарушителям необоснованно высокие штрафы за нарушения. Впрочем, официальные власти не исключают, что конфликт мог оказаться лишь формальным поводом для дестабилизации обстановки в стране.

"Это пример того, как бытовой случай использован деструктивными политическими силами для эскалации ситуации", - заявил премьер Грузии Георгий Квирикашвили.

Полиции удалось взять обстановку в городе под полный контроль только под утро. В воскресенье в Батуми для оценки ситуации и выяснения причин беспорядков соберется Совет национальной безопасности Грузии.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"