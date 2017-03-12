Гватемальцы требуют отставки президента страны

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В Гватемале социальные протесты переросли в политические. Несколько сотен человек вышли на улицы столицы с требованием отставки президента страны Джимми Моралеса.

Причиной массовых волнений стал недавний пожар в реабилитационном центре для трудных подростков, пояснил "ТВ Центр". Власти признали ответственность государства за гибель детей.

Поджог, как выяснилось, совершили сами воспитанники, выступая против жёстких правил в приюте. Жертвами трагедии стали 39 человек. Президент Гватемалы пообещал провести тщательное расследование, но многие не верят, что виновные будут наказаны.

"Смерть этих девочек показывает: государство всё больше распадается на части. Условия, в которых мы живём, никогда не были замечательными, но сейчас совсем плохо. А правительство не обращает на это внимания и не хочет изменений", - заявила одна из участниц акции протеста Глория Касерес.