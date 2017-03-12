12:09, 12 марта 2017

Более 350 спортсменов участвуют в Кубке России по каратэ в Москве

Теги:  Спорт  соревнования  москва  россия

В Москве проходит Кубок России по каратэ. В соревнованиях принимают участие более 350 спортсменов.

Как сообщил "ТВ Центр", в Кубке разыгрываются  14 комплектов наград. Победители попадут в российскую сборную команду, и будут представлять страну на чемпионате Европы. Возможно, они смогут претендовать на награды в Токио. По решению международного комитета,  в 2020 году каратэ впервые войдет в программу Олимпийских игр.

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