Пассажиры московского метро увидели спектакль "Кафе Идиот"

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В столичной подземке выступили артисты театра "Балет Москва". Необычная акция прошла в рамках проекта "Ночь в метро".

В вестибюле станции "Достоевская" звучала живая музыка, а сцену организовали прямо на платформе, рассказал "ТВ Центр". Театральная труппа представила свой самый известный спектакль - "Кафе Идиот". Тысячи зрителей посмотрели прямую трансляцию выступления в социальных сетях. Вживую постановку увидели около 150 человек. Это победители розыгрыша билетов на сайте метрополитена.

"Для нас это тоже очень интересно и очень экзотично. Мы с удовольствием приняли это приглашение. И решили показать наш самый звездный, самый известный спектакль "Кафе Идиот", по мотивам романа Федора Достоевского. И конечно логичным образом нам захотелось сделать это на станции, названной в честь великого писателя", - пояснила исполнительный продюсер театра "Балет Москва" Татьяна Сафонова.