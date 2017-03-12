История коллекционера ретро-автомобилей из Алеппо

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В Сирии за сутки зафиксировано семь нарушении режима тишины. Это последние данные российского Министерства обороны. А в освобожденный от террористов Алеппо постепенно возвращаются мирные жители.

Он регулярно меняет машинное масло, протирает уцелевшие после бомбёжек стекла. Коллекцию ретро-автомобилей Мохаммед собирал всю свою жизнь: Buick, Chevrolet, Volkswagen, Cadillac. Они припаркованы возле дома, как немое напоминание ожесточенных боев за Алеппо, рассказал "ТВ Центр". Некогда блестящие радиаторы – теперь груда искореженного металла.

"Когда террористы взорвали одну из моих машин, у меня было такое ощущение, что ранили меня самого или кого-то из моих родственников. Для меня это такая же потеря, как если бы стреляли по моим детям", - рассказал коллекционер автомобилей Мохаммед Анис.

Одна жена Мохаммеда с детьми живет в Хаме, вторая вернулась вместе с мужем в Алеппо, и теперь помогает восстанавливать дом.

"У меня было счастливое прошлое. Но все изменилось. Наступило трудное время. Но мы не должны терять надежду", - сказал Анис.

Их дом, как и большинство зданий в округе, сильно пострадал от рук террористов. Местами обрушились стены. На полу горы разбитого стекла и пыльных обломков. Среди завалов Мохаммеду удалось найти свой старенький граммофон. Он бережно протер винил, и комнату заполнили звуки арабского вальса.

Любовь к красивой музыке, как и к автомобилям, Мохаммед унаследовал от отца. Он и подарил сыну первую машину. Чтобы уберечь своё сокровище от мародеров, Мохаммед снял сиденья и рулевые колёса. Говорит, много раз ему предлагали продать коллекцию. Но он отказывался. Мохаммед мечтает восстановить машины, чтобы на них в мирное время ездили его дети.