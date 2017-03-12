В Мексике проснулся один из крупнейших действующих вулканов в мире

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В Мексике снова проснулся Попокатепетль – один из крупнейших действующих вулканов в мире. Накануне он выбросил столб пепла на километровую высоту. В регионе объявлен предпоследний – жёлтый – уровень опасности.

Сейчас облако из подземных выбросов воды и газа относит на восток, отметил "ТВ Центр". В ближайших населённых пунктах уже выпал вулканический пепел.

Людям рекомендовано не приближаться к огнедышащей горе ближе, чем на 12 километров, и следить за официальными сообщениями. Некоторые местные жители связывают новое извержение колосса с событием, которое несколько дней назад зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как по воздуху к кратеру приближается, а потом отдаляется от него крупное продолговатое тело. Уфологи уже назвали это очередным доказательством того, что в глубинах вулкана находится подземная база НЛО.