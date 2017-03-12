На химзаводе в Тольятти произошел крупный пожар

Теги: мчс пожар самара завод Происшествие

На заводе "Куйбышевазот" в Тольятти произошел крупный пожар. Его площадь составила 500 квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано. Пострадавших нет. Экологической угрозы населению нет.

В Тольятти произошел пожар на заводе "Куйбышевазот". Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря предприятия Елену Косову, в настоящее время возгорание локализовано.

"Пожар в настоящее время локализован. Пострадавших нет. Угрозы для близлежащих цехов и установок, тем более для города, никакой нет", - сказала она.

Пожар возник около 10:15 по московскому времени. На открытой площадке завода загорелись две установки по переработке циклогексана. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожару присвоили третий номер сложности.

По данным регионального управления МЧС, превышения предельно допустимой концентрации циклогексана не зафиксировано. Угрозы населению нет.

Читайте также:

В Ростове локализовали пожар на складе запчастей

Спасатели обнаружили тело мужчины после пожара на севере Москвы

МЧС проверит воду, воздух и почву в районе пожара в Щелкове