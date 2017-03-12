На северо-востоке Москвы насмерть разбилась 60-летняя женщина

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В Москве рядом с одним из домов на улице Лескова нашли тело 60-летней женщины с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту Следственный комитет проводит проверку. На месте происшествия работают сотрудники СКР. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

На северо-востоке Москвы обнаружили тело женщины, погибшей при падении с высоты. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

"По данным следствия, утром 12 марта 2017 года вблизи одного из жилых домов по улице Лескова города Москвы жителями дома было обнаружено тело 60-летней женщины с повреждениями характерными для падения с большой высоты", - сказала она.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства случившегося на месте происшествия. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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