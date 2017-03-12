В Москве водителя Toyota Camry задержали после погони

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В Москве водитель Toyota Camry устроил несколько мелких ДТП при попытке скрыться от полиции. Он был задержан после погони на территории аэропорта "Внуково". От медосвидетельствования задержанный отказался. На него составлен протокол об административном правонарушении.

Полиция задержала устроившего погоню водителя Toyota Camry на территории аэропорта "Внуково". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

"11 марта в 22:50 по московскому времени сотрудники автопатруля по району Ново-Переделкино на пересечении улице скульптора Мухиной и улицы Федосьино заметили автомашину Toyota Camry, водитель которой проехал на запрещающий сигнал светофора, и организовали преследование нарушителя. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал и, продолжая скрываться, совершил несколько мелких ДТП", - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали на территории международного аэропорта "Внуково". Москвич 1980 года рождения был доставлен в отдел полиции. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался. На него составлен протокол об административном правонарушении. Материалы по факту произошедшего направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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