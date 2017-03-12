Министр по вопросам Brexit рассказал о дате выхода Британии из ЕС

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Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сообщил, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года. Он заявил, что ожидает сложных переговоров с ЕС по данному вопросу. Однако, по словам Дэвиса, обе стороны заинтересованы в достижении хорошего результата.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.

"Это произойдет в марте 2019 года", - сказал он.

Министр отметил, что Британии предстоят сложные переговоры с Брюсселем. Однако, по его словам, обе стороны заинтересованы в достижении хорошего результата.

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