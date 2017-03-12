Пак Кын Хе покинула президентский дворец в Сеуле после импичмента

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Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула президентский дворец спустя два дня после того, как судьи поддержали решение парламента о ее импичменте. В настоящее время она направилась в свой дом на юге столицы. Экс-глава государства по-прежнему не прокомментировала решение о ее отставке.

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула президентский дворец в Сеуле. Об этом сообщила британская вещательная корпорация BBC.

По ее данным, бывшая глава государства направилась в свой дом на юге Сеула. Она все еще не прокомментировала решение о ее импичменте.

У дома экс-президента собрались сотни противников отстранения главы государства. Они выкрикивают лозунги в поддержку Пак Кын Хе. К ее дому стянуты усиленные наряды полиции.

Пак Кын Хе подозревают в причастности к коррупционном скандалам. Один из них связан с ее подругой Цой Сун Силь, которая незаконно заставляла бизнесменов вносить многомиллионные пожертвования в два неправительственных фонда.

Решением суда Пак Кын Хе отстранена от должности и лишена президентской неприкосновенности. Теперь прокуратура сможет допросить ее в рамках расследования коррупционных дел.

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