Латвия отказалась проверять беспокоившие ее военные части в России

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Латвия отказалась от проведения инспекции бригады армейской авиации в городе Остров и Псковской дивизии ВДВ. Ранее латвийская сторона выражала озабоченность по данным подразделениям. В Минобороны России сочли, что направить своих представителей латвийской стороне не позволила "натовская солидарность".

Латвия отказалась проверять военные части в России, которые вызывали у нее озабоченность. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на российское Министерство обороны.

"Натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Минобороны России в данном районе. В 2017 году военное ведомство России, придерживаясь политики открытости, пригласило делегацию Минобороны Латвии посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ, по которым ранее латвийская сторона выражала озабоченность", - говорится в сообщении.

В министерстве также рассказали, что в 2016 году Минобороны не менее 30 раз приглашало представителей НАТО на различные мероприятия в России, в том числе военные форумы и учения.

"Российское оборонное ведомство регулярно информирует об основных мероприятиях боевой подготовки наших Вооруженных сил, приглашая на брифинги всех аккредитованных в Москве представителей военно-дипломатического корпуса, в том числе, из стран-членов Североатлантического союза", - подчеркнули в военном ведомстве.

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