Китайский авиалайнер был вынужден экстренно приземлиться в Иркутске

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Самолет компании China Eastern Airlines вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Иркутска. Лайнер A330 летел из Шанхая в Лондон. Причина посадки не уточняется.

Самолет компании China Eastern Airlines вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Иркутска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя воздушной гавани.

"Самолет, совершающий рейс из Шанхая, садится у нас на запасной аэродром", - говорится в сообщении.

Причины экстренной посадки в иркутском аэропорту не уточнили. Самолет A330 китайской компании следовал из Шанхая в Лондон.

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