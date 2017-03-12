Видеоблог московской пенсионерки тети Любы набирает популярность в интернете

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В интернете набирает популярность видеоблог московской пенсионерки Любови Абрамовой. Почти каждый день она выкладывает в сеть ролики о своей повседневной жизни, делится советами и рассказывает разные истории. На фоне вездесущих "бьюти"-, "лакшери"- и "трэвел"-блогеров, канал "тёти Любы", как иногда её зовут подписчики, выглядит окном в другой мир, который оказывается куда более свежим и интересным.

Крошечный стол, недорогие обои, дешевая лампа – весь этот антураж ежедневно собирает сотни тысяч просмотров, отметил "ТВ Центр". И ведь речь ведет обычная московская пенсионерка. Зная, с кем ей ежесекундно приходится конкурировать.

Вместо подробностей о силиконе, ботоксе и прочих прелестях тётя Люба просто красит волосы в собственной квартире.

Еще один суперпопулярный блогер – 30-летний писатель Амиран Сардаров – путешествует по миру, не щадя живота своего. Миллионы подписчиков следят за каждым его шагом. Пенсионерка Абрамова в это время впервые в своей жизни попробовала роллы – 300 тысяч просмотров в первый же день.

Битва интеллектов нарастает стремительно. Послушаешь на ночь грядущую фешн-блогера, модель и так называемую актрису Соню Есьман, и тут же спать расхочется.

У тёти Любы, дипломированного инженера-конструктора, ни с правой, ни с левой половиной мозга никогда проблем не было. Собственный видеоблог ей помогла создать дочка, профессиональный программист.

В тот момент Алла не подозревала, что мама вскоре перекроет её собственный рекорд по просмотрам. Когда их число пошло на сотни тысяч, появились хейтеры – люди, призванные запугать всеми доступными способами. Но она и им ответила.

Кто бы из этих злобных хейтеров знал, что Любовь Алексеевна живет в крошечной однокомнатной квартире в спальном районе, ведет жизнь типичной пенсионерки, помогает дочке, воспитывает внучку. Любит петь, вышивать, гулять в парке, а еще – осваивать гаджеты. А еще она не собирается стареть. И весь её видеоблог об этом. Говорит, негоже списывать пенсионеров со счетов, как бы их ни называли.

Она бесстрашно пишет на свою крошечную видеокамеру все, что видит - на детской площадке, в собесе. И даже когда съемку запрещают – в магазине или на рынке – камеру не выключает. Может, вошла во вкус. Но, скорее всего, защищает самое главное – свое собственное достоинство. К тому же у пенсионерки появился здоровый азарт.

Закрывать свой видеоблог, несмотря на нападки хейтеров, Любовь Алексеевна не собирается. Характер у пенсионерки боевой. К тому же смена растет достойная. Внучка Маша всегда готова выйти в прямой эфир. Если так и дальше пойдет, то в этой семье даже йорк по имени Женя может рано или поздно завести популярный видеоблог и стать звездой. А почему бы и нет? Она в отличной форме. И главное – никакой лжи и силикона.

Ольга Стрельцова, Дина Самохина, Владимир Петров, "ТВ Центр"