В Дмитровском районе задержали подозреваемую в убийстве собственного сына

Теги: убийство скр Происшествие подмосковье ребенок

В Дмитровском районе Подмосковья задержали 31-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве собственного пятилетнего сына. Тело ребенка обнаружили в яме в одном из садоводческих товариществ района. Подозреваемая признала свою вину, сообщив, что совершила убийство в сентябре 2015 года.

В Дмитровском районе Московской области задержана 31-летняя женщина, подозреваемая в убийстве собственного пятилетнего сына. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного СКР.

О пропаже ребенка в 2015 году правоохранительным органам сообщили 12 марта 2017 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

"Тело пятилетнего ребенка было обнаружено в вырытой яме в одном из садоводческих некоммерческих товариществ Дмитровского района. Следователями была установлена причастность к убийству матери ребенка, 31-летней местной жительницы. В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что совершила убийство своего сына в сентябре 2015 года", - сообщили в СКР.

Следователи полагают, что подозреваемая избила ребенка, нанеся несколько ударов ногами и руками по голове. Когда мальчик умер, она завернула его в простынь и закопала на участке.

В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления и собирают доказательства вины подозреваемой. Решается вопрос о ее аресте.

Читайте также:

В Москве водителя Toyota Camry задержали после погони

На северо-востоке Москвы насмерть разбилась 60-летняя женщина

В Москве грабители отобрали у безработного внедорожник Mercedes