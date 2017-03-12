Пак Кын Хе извинилась перед гражданами Кореи

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Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе извинилась перед народом за то, что не смогла до конца выполнить возложенные на нее обязанности главы государства. При этом она не признала своей причастности к коррупции, отметив, что, несмотря на то, что это займет время, она верит, что истина будет раскрыта.

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе принесла извинения корейскому народу. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя экс-главы государства, зачитавшего ее официальное заявление.

"Мне жаль, что я не смогла выполнить до конца свои президентские обязанности. Несмотря на то, что на это потребуется время, я верю, что истина будет раскрыта", - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным агентства, Пак Кын Хе, по всей видимости, не признает обвинения в коррупции и злоупотреблении властью.

Два дня назад суд поддержал решение парламента об импичменте президента страны. В воскресенье Пак Кын Хе покинула президентский дворец и вернулась в свой дом на юге Сеула. Там ее ждали сотни граждан, выкрикивающих лозунги в поддержку экс-главы государства. К дому бывшего президента стянули усиленные наряды полиции.

Пак Кын Хе подозревают в причастности к коррупции. В частности, один из скандалов связан с ее подругой Цой Сун Силь, которая незаконно заставляла бизнесменов вносить многомиллионные пожертвования в два неправительственных фонда. Решением суда Пак Кын Хе отстранена от должности и лишена президентской неприкосновенности. Теперь прокуратура сможет допросить ее в рамках расследования коррупционных дел.

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