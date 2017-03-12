Экстренно севший в Иркутске китайский лайнер вылетел в Лондон

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Самолет A330 компании China Eastern Airlines, экстренно приземлившийся в аэропорту Иркутска, вылетел в Лондон. Причины приземления неизвестны. Самолет пробыл в Иркутске около часа.

Самолет китайской компании China Eastern Airlines продолжил полет в Лондон после вынужденной посадки в Иркутске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.

"Самолет, совершающий рейс CES551, прибыл в аэропорт Иркутска в 18:26 по местному времени (13:26 по московскому времени) и вылетел в 19:30 по местному времени (14:30 по московскому времени) с запасного аэродрома", - говорится в сообщении.

Причины экстренной посадки лайнера не сообщаются. Как стало известно ранее, самолет, следовал из Шанхая в Лондон. Он был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Иркутска. Лайнер приземлился на запасном аэродроме.

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