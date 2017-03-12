Джонсон: у Британии нет доказательств причастности России к хакерским атакам

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил об отсутствии доказательств причастности России к хакерским атакам против стран Запада. При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что, несмотря на отсутствие доказательств, "русские способны на это".

У Великобритании нет доказательств причастности России к хакерским атакам против стран Запада. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу британского МИД Бориса Джонсона.

"У нас нет доказательств, что в данный момент Россия предпринимает попытки для подрыва нашего демократического процесса. В действительности, у нас нет доказательств", - сказал он.

При этом Джонсон подчеркнул, что "русские способны на это". Министр также выразил сожаление в связи с тем, что дружба между Россией и Великобританией больше невозможна. Он отметил, что Лондону необходим новый подход во взаимодействии с Москвой.

"Как ранее сказала премьер-министр, мы должны сотрудничать, но остерегаться", - сказал Джонсон.

В США ФБР ведет не менее трех расследований по фактам приписываемых России хакерских атак на американские организации. В частности, выясняется, кто взломал серверы Национального комитета Демократической партии в 2015 и 2016 годах. В Европе представители ряда стран выражали опасения в связи с возможными хакерскими атаками в преддверии выборов.

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