В Петербург доставили тела погибших при крушении вертолета в Турции россиян

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Тела россиян, погибших при крушении вертолета в Стамбуле, доставлены в Санкт-Петербург. Как сообщили в Следственном комитете, рейс из Турции прибыл около 15:30. В настоящее время проводится оформление документов.

В Санкт-Петербург доставили тела россиян, погибших при крушении вертолета в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета России.

"Около 15:30 прибыл рейс с телами погибших в Турции. Сейчас оформляются документы", - рассказал источник в СКР.

Источник "Интерфакса" в транспортном управлении СКР сообщил, что в ближайшее время исследованием останков займутся эксперты. В частности, будет проведена генетическая экспертиза и другие исследования.

Инцидент произошел в пятницу днем в пригороде Стамбула. Вертолет упал через несколько минут после взлета. По предварительным данным, причиной катастрофы стало столкновение с неработающей телевизионной мачтой. На борту вертолета находились четверо граждан России. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В результате катастрофы погибли все семь человек, находившихся на борту.

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