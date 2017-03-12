В Абхазии парламентские выборы признали состоявшимися

Теги: Политика выборы абхазия цик

Парламентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися. По данным Центрального избирательного комитета республики, явка превысила 38 процентов. На 34 участках из 35 выборы фактически состоялись.

Парламентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на члена Центрального избирательного комитета республики Елену Лабахуа.

"Явка на 15:00 по московскому времени составляет 38,83%. 51057 человек проголосовали. На 34 участках из 35 выборы фактически состоялись", - сказала она.

В Абхазии выборы признаются состоявшимися, если в них принимают участие не менее 25 процентов внесенных в списки избирателей.

Читайте также:

Путин рассчитывает на стабилизацию политической ситуации в Абхазии

Смертник подорвался перед зданием Абхазского телевидения

Президент Абхазии назначил премьером главу своей администрации