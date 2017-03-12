В Абхазии парламентские выборы признали состоявшимися
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Парламентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися. По данным Центрального избирательного комитета республики, явка превысила 38 процентов. На 34 участках из 35 выборы фактически состоялись.
Парламентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на члена Центрального избирательного комитета республики Елену Лабахуа.
"Явка на 15:00 по московскому времени составляет 38,83%. 51057 человек проголосовали. На 34 участках из 35 выборы фактически состоялись", - сказала она.
В Абхазии выборы признаются состоявшимися, если в них принимают участие не менее 25 процентов внесенных в списки избирателей.
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