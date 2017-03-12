В результате пожара в подвале кафе в центре Москвы пострадал человек

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В результате пожара в подвале ресторана, расположенного на первом этаже пятиэтажного дома в центре Москвы пострадал один человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. До прибытия пожарных 15 человек самостоятельно покинули здание. Пожар ликвидирован.

В результате пожара в подвале ресторана в центре столицы пострадал один человек. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС. Возгорание произошло в доме 25 на Никитском бульваре.

"Произошло загорание в подвале ресторана, расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.

По его словам, еще до прибытия пожарных 15 человек самостоятельно покинули здание. Возгорание ликвидировано. Как сообщил источник в экстренных службах, один человек пострадал, его осматривают сотрудники скорой помощи.

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