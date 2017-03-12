Число жертв теракта в Дамаске возросло до 74 человек

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Число погибших в результате теракта в Дамаске возросло до 74 человек. Большинство жертв - иракские паломники. Среди погибших восемь детей и 11 женщин, а также около 20 военнослужащих и сотрудников службы безопасности. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Число погибших в результате двойного теракта в Дамаске возросло до 74 человек. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на Наблюдательный совет по правам человека.

Как сообщил ТАСС, среди погибших восемь детей, 11 женщин и около 20 военнослужащих и сотрудников служб безопасности. Большинство жертв - иракские паломники. Они намеревались посетить кладбище в одном из старых кварталов сирийской столицы.

Террористы-смертники устроили двойной теракт накануне. Взрывы прогремели вблизи шиитского кладбища в районе Баб Мусалла в Дамаске. Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна из группировок.

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