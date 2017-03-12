Песков заявил CNN об отсутствии контактов с командой Трампа перед выборами
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители российских властей не контактировали с представителями команды Дональда Трампа во время предвыборной гонки в США. Представитель Кремля подчеркнул, что считает странной демонизацию России в связи с этим.
Российские официальные лица не контактировали с представителями команды Дональда Трампа во время предвыборной гонки в США. Об этом телеканалу CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ответ очень прост - "нет". Нам кажется очень странным тот факт, что Россию демонизируют в связи с этим", - цитирует его ТАСС.
О вмешательстве России в предвыборные процессы в США заявляют представители Демократической партии, а также близкие к ней СМИ. Российское руководство и президент США Дональд Трамп неоднократно опровергали эту информацию.
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