Песков заявил CNN об отсутствии контактов с командой Трампа перед выборами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители российских властей не контактировали с представителями команды Дональда Трампа во время предвыборной гонки в США. Представитель Кремля подчеркнул, что считает странной демонизацию России в связи с этим.

Российские официальные лица не контактировали с представителями команды Дональда Трампа во время предвыборной гонки в США. Об этом телеканалу CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ответ очень прост - "нет". Нам кажется очень странным тот факт, что Россию демонизируют в связи с этим", - цитирует его ТАСС.

О вмешательстве России в предвыборные процессы в США заявляют представители Демократической партии, а также близкие к ней СМИ. Российское руководство и президент США Дональд Трамп неоднократно опровергали эту информацию.

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