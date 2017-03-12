Москва не будет обсуждать с Вашингтоном отмену санкций
Теги: Политика сша песков санкции россия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не намерена касаться вопроса о санкциях в переговорах с США. По его словам, решение об отмене санкций за американской стороной, и Москва не намерена первой касаться этой темы. Песков подчеркнул, что ранее об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин.
Россия не намерена обсуждать с США вопрос о санкциях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.
"Россия никогда не станет пытаться вынести этот вопрос на повестку дня. Мы не будем касаться этого вопроса", - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Он напомнил также, что соответствующие заявление не однократно делал президент России Владимир Путин. Песков подчеркнул, что решение о снятии санкций должна принимать американская сторона.
"Мы не будем первыми в том, что касается этого", - сказал он.
Читайте также:
Евросоюз 15 марта еще на полгода продлит санкции
НБУ пригрозил введением санкций против "дочки" Сбербанка
Порошенко заявил главе МИД ФРГ о необходимости новых санкций против России
Новости по теме Санкционная война
-
10 марта 2017
Россия учтет в отношениях с ФРГ отказ на въезд депутатам Госдумы
-
09 марта 2017
Евросоюз 15 марта еще на полгода продлит санкции
-
06 марта 2017
Президент Республики Сербской призвал уважать волю крымчан
-
02 марта 2017
Порошенко заявил главе МИД ФРГ о необходимости новых санкций против России