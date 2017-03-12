Москва не будет обсуждать с Вашингтоном отмену санкций

Теги: Политика сша песков санкции россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не намерена касаться вопроса о санкциях в переговорах с США. По его словам, решение об отмене санкций за американской стороной, и Москва не намерена первой касаться этой темы. Песков подчеркнул, что ранее об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин.

Россия не намерена обсуждать с США вопрос о санкциях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

"Россия никогда не станет пытаться вынести этот вопрос на повестку дня. Мы не будем касаться этого вопроса", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он напомнил также, что соответствующие заявление не однократно делал президент России Владимир Путин. Песков подчеркнул, что решение о снятии санкций должна принимать американская сторона.

"Мы не будем первыми в том, что касается этого", - сказал он.

Читайте также:

Евросоюз 15 марта еще на полгода продлит санкции

НБУ пригрозил введением санкций против "дочки" Сбербанка

Порошенко заявил главе МИД ФРГ о необходимости новых санкций против России