Боевики "Тахрир аль-Шам" взяли на себя ответственность за теракт в Дамаске

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Ответственность за двойной теракт в Дамаске взял на себя Сирийский союз исламских джихадистских группировок, известный как "Тахрир аль-Шам". Организацией руководит бывший филиал запрещенной в России Аль-Каиды. Как сообщалось ранее, число жертв теракта возросло до 74 чеоловек.

Группировка Тахрир аль-Шам взяла на себя ответственность за двойной теракт в Дамаске. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление группы.

Террористы заявили, что целью нападения были "иранские ополченцы" и проправительственные сирийские ополченцы. Боевики намеревались отомстить за Ирану за его роль в поддержке "тиранического правления" Башара Асада, ответственного за "убийства и вытеснения" сирийцев. По данным ТАСС группировкой "Тахрир аль-Шам" управляет запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра".

В то же время ранее, правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что большинство погибших - паломники из Ирака.

Двойной теракт произошел накануне вблизи шиитского кладбища в районе Баб Мусалла в Дамаске. По последним данным, погибли не менее 74 человек, десятки получили ранения. Среди погибших восемь детей, 11 женщин и около 20 военнослужащих и сотрудников служб безопасности.

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