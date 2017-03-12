18:54, 12 марта 2017

Жертвами въехавшего в толпу автобуса на Гаити стали более 30 человек

Теги:  автобус  жертвы  пострадавшие  Происшествие  гаити

На Гаити автобус въехал в толпу. Погибли не менее 34 человек, еще 15 получили серьезные травмы.

На Гаити въехавший в толпу людей автобус убил не менее 34 человек, еще 15 - серьезно травмированы. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на местных чиновников.

"Неуправляемый автобус на Гаити убил 34 человека, травмировал 15: чиновники", - говорится в сообщении. 

Читайте также:

На Ставрополье на ходу загорелся автобус с пассажирами

В Аргентине при столкновении двух автобусов погибли 13 человек

На Камчатке автобус врезался в грузовик, 6 человек в реанимации

Другие новости

В других СМИ