Жертвами въехавшего в толпу автобуса на Гаити стали более 30 человек
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На Гаити автобус въехал в толпу. Погибли не менее 34 человек, еще 15 получили серьезные травмы.
На Гаити въехавший в толпу людей автобус убил не менее 34 человек, еще 15 - серьезно травмированы. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на местных чиновников.
#BREAKING Runaway bus in Haiti kills 34, injures 15: officials— AFP news agency (@AFP) 12 марта 2017 г.
"Неуправляемый автобус на Гаити убил 34 человека, травмировал 15: чиновники", - говорится в сообщении.
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